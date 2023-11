Er ist alljährlich das weithin sichtbarste Zeichen dafür, dass die vermeintlich stillste Zeit des Jahres vor der Tür steht. Seit ein paar Stunden kündigt er auch den Advent 2023 an - der Grazer Christbaum, der in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Grazer Hauptplatz in Stellung gegangen ist. 30 Meter hoch ist das Prachtexemplar einer Fichte, die heuer vom Loser in Altaussee stammt und dank der Firma Prangl sowie der Expertise des Grazer Stadtförsters Peter Bedenk nach Graz gebracht wurde. 80 Jahresringe hat sie auf jenem hölzernen Buckel, der bis vor Kurzem noch auf rund 1300 Metern Seehöhe gestanden war.