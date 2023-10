Wenn die Vorhersagen hält, dann sollten Sie diese Zeilen hier zumindest bei einer etwas „winterlicheren“ Stimmung als in den vergangenen Wochen lesen. So oder so – schon ab dem morgigen Montag wird in der Landeshauptstadt die Weihnachtsbeleuchtung montiert. Und bereits ab dem 18. November schneien die Grazer Adventmärkte herein.

Mit einer markanten Neuerung, wie die Stadträte Günter Riegler und Kurt Hohensinner (beide ÖVP) enthüllen: In jenem Bereich der Schmiedgasse, der in der Begegnungszone auf Höhe Casino liegt, wird heuer erstmals ebenfalls ein Adventmarkt realisiert – inklusive Hütten für kulinarische Bescherungen und Loungebereich samt Sitzgelegenheiten mit Decken und Fellbezug. Genau so etwas sei im Rahmen einer groß angelegten Befragung ganz oben auf der Wunschliste der Besucher gestanden. „Diese Lounge wird hoffentlich für zusätzliche Frequenzen sorgen“, so Riegler und Hohensinner, die ja im Vorjahr einen neuen Rekord mit zwei Millionen Adventbesuchern verkünden konnten.