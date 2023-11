Wenn in Graz schon die Weihnachtsbeleuchtung montiert wird, erste Aufbauarbeiten für die Adventmärkte beginnen und in Supermarktregalen längst Lebkuchen wartet - was fehlt dann noch? Genau. Dieser erste Schneefall stellt sich aber wie vorhergesagt am Freitagnachmittag ein: Um kurz nach 16 Uhr zeigt die Webcam der Holding Graz einen leicht angezuckerten Schöckl. Während es in den Tälern bei Regen bleibt, trägt das Dach des Stubenberghauses am Schöckl genauso ein erstes zartes Kleid wie die Wiese vor dem Alpengasthof.