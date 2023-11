30 Meter hoch und sechs Tonnen schwer ist die Fichte, die mit rund 30.000 LED-Lichtern verziert am Grazer Hauptplatz für Freudenstrahlen in den Augen der Adventgäste sorgen soll. Am kommenden Montag, dem 6. November, wird der riesige Christbaum in den frühen Morgenstunden aufgestellt. „Wir müssen vor 4.30 Uhr am Hauptplatz sein, dann fährt die erste Straßenbahn, die wir natürlich nicht behindern dürfen“, sagt Jochen Schmidt aus Bärnbach. Der Weststeirer ist Leiter der Abteilung Sondertransporte beim steirischen Transportunternehmen Prangl. Gemeinsam mit dem Grazer Stadtförster Peter Bedenk plante er zwei Monate lang den Transport des Christbaums, der vom Loser stammt und von der Gemeinde Altaussee gespendet wurde.