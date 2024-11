Erst kürzlich fand der New York City Marathon statt. Vor 50 Jahren, im Jahr 1974, gewann ihn Laufpionierin Kathrine Switzer. Seither hat sich im Frauen-Laufsport einiges verändert. Seit 2012 gibt es den Verein „Club 261“ in Österreich, gegründet von Edith Zuschmann, unter dem Namen „261 Fearless“ finden die Lauftreffs weltweit statt. Ziel ist, Frauen durch das Laufen Mut zu vermitteln. Denn wenn man sich der körperlichen Herausforderung stellt, wird man mutig, auch andere Hürden zu bewältigen. Am 6. Oktober 2016 gab es erstmals den Lauftreff in Spittal. Die durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommene Heidi Semmler zählte zu den Initiatorinnen des „Club 261 – der Frauenlauftreff“ in Spittal.

Nach ihrem Tod im Juli dieses Jahres machten die Lauftrainerinnen Petra Müller und Michaela Sommeregger weiter. „Es war anfangs eigenartig, weil Heidi einfach fehlt. Es fehlt eine Frohnatur, die uns zum Laufen und zur Bewegung motiviert hat. Uns gibt es aber nach wie vor. Wir treffen uns jeden Mittwoch. In Erinnerung an sie, dürfen diese Treffen nicht aussterben in Spittal“, sagt Müller. Der Lauf-Club zählt rund 20 Frauen unterschiedlicher Altersklassen. Jeden Mittwoch, um 18 Uhr, treffen sie sich beim Parkplatz des Erlebnisbad Drautalperle, um gemeinsam eine Runde zu laufen. „Das Treffen findet bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit statt. Es gibt keinen Leistungsdruck, der Spaß steht immer im Vordergrund“, so die Lauftrainerin weiter.

Laufen mit Spaß

Jede Einheit dauert rund 60 Minuten. „Es wird aber nicht eine Stunde nur gelaufen, sondern wir machen zwischendurch Übungen zur Kräftigung oder Balance beispielsweise sowie manchmal auch Spiele, um das Ganze aufzulockern. Wir achten darauf, den ganzen Körper zu trainieren, auch der Muskelaufbau zählt zu den wichtigsten Zielen“, sagt Sommeregger. Die Laufstrecke variiert und umfasst fünf Kilometer. „Wir laufen immer wieder eine andere Strecke – einmal bei der Drau entlang, dann wieder mal in die Stadt. Was immer gleich ist, ist der Start- und Endpunkt bei der Drautalperle“, ergänzt Sommeregger.

Jede Frau ab 16 Jahren ist willkommen, gleichgültig ob Anfängerin oder Fortgeschrittene. Die zwei Lauftrainerinnen ergänzen: „Wir finden ein Tempo, das für jeden angenehm ist und dazu einlädt, nebenbei noch zu plaudern. Allerdings sollte es kein Kaffeeklatsch sein, immerhin steht im Vordergrund sich gemeinsam zu bewegen und Sport zu machen.“

Die Lauftrainerinnen Michaela Sommeregger und Petra Müller © KLZ/Leonie Katholnig

Gemeinsam als Gruppe nehmen sie auch regelmäßig an Wohltätigkeitsläufen, wie dem Herzlauf, dem Frauenlauf oder bei „Wings for Life World Run“ teil. Dabei steht ihr Motto „Gemeinsam fit bleiben“ im Vordergrund, ob sie Erster oder Letzter werden, sei dabei nebensächlich.„Man bleibt fit, stärkt den gesamten Körper, wie auch das Herz und produziert Glückshormone. Es haben sich dadurch auch Freundschaften entwickelt“, weiß eine langjährige Teilnehmerin.

Teilnahme ohne Anmeldung

Frauen können jederzeit mittwochs zum Treffen bei der Drautalperle kommen – ohne Anmeldung. Die ersten drei Schnupperläufe sind kostenlos, der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 30 Euro. Mitzubringen sind gemütliche und wettergerechte Kleidung, Laufschuhe sowie in den dunkleren Jahreszeiten Reflektoren. Die Lauftreffen seien zwanglos: Wenn man als Mitglied nicht kann, muss man sich nicht entschuldigen, sondern komme einfach nicht. Kontakt für Rückfragen: Petra Müller, Telefon 0664-464 09 75.