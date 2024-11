Am Mittwoch konnte Gottfried Bistumer aus Radenthein seinen 100. Geburtstag feiern. Er ist begeisterter Sportler und konnte bis zur letzten Saison noch unzählige Skitage auf seinem Pass verbuchen. Dieses Jahr beginnt er mit seiner Tochter das Langlaufen auf den Bad Kleinkirchheimer Loipen. Zudem spielt er einmal wöchentlich Blitzschach, eine Leidenschaft, die ihn schon lange begleitet. Bereits als Zehnjähriger bekam er sein erstes Schachbrett geschenkt und war langjähriges Mitglied im Schachverein.

1959 zog Bistumer mit seiner Familie von Arriach in sein gemütliches Häuschen samt Gartenhaus in der Erdmannsiedlung. Dort gab es genug Platz für seine zahlreichen Orchideen. Bis zu seiner wohlverdienten Rente 1979 arbeitete er in Radenthein als Schlosser.

Zahlreiche Glückwünsche zum Ehrentag

Zu seinem Ehrentag gratulierte ihm unter anderem seine große Familie, zu der neun Enkel und neun Urenkel zählen, die größtenteils in der Schweiz leben. Im Zuge eines Kurzurlaubes hat er sie gemeinsam mit seiner Gattin regelmäßig besucht. Weitere Glückwünsche überbrachten Bürgermeister Michael Maier und Sozialreferentin Melanie Golob. Sie verbrachten mit ihm und seinen Töchtern einen unterhaltsamen Vormittag.