Pünktlich am Beginn der Herbstferien verwandelte sich das Schloss Porcia zum dritten Mal in einen magischen Schauplatz für Familien. Das „Verzauberte Schloss“ bot ein charmantes Gruselerlebnis, das besonders für Kinder ab vier Jahren konzipiert war und rund tausend Besucher in eine zauberhafte Welt entführte. Neben unterhaltsamen Zaubershows von Magic Zuze und Magic Gerhard erfreute das Kindertheater „Baron Münchhausen und der Schuh des Aschenputtel“ mit Gregor Kronthaler und Karoline Troger sowie der musikalische Zauberkessel von Theresa Sima die kleinen Zuschauer.

Die Mini-Disco vom Tanzstudio House of Movement und das Bilderbuchkino „Die kleine Rittereule“ von der Stadtbücherei rundeten das Erlebnis ab. Schlosswächter Martin Schinagl führte mit seinen „Geisterlein“ durch das Programm. Im Museum für Volkskultur erhielt jeder Verkleidete freien Zutritt. Im Schlosshof war das Rahmenprogramm frei zugänglich, während die Aufführungen im Obergeschoss durch ein kostenloses Ticket-System einen ruhigen Rahmen für die Familien boten. Initiiert wurde der Nachmittag von Initiatorin Stadtmarketing-Ausschussobfrau Evelyn Köfer.

Viele junge Besucher ließen sich verzaubern © KK/EGGSPRESS

Unter die verkleideten Gäste mischten sich die Vizebürgermeister Angelika Hinteregger und Willi Koch sowie Gerhard Briggl, Daniela Pirker und Elisabeth Wirnsberger vom Stadtmarketing, Julia Preimel vom Kulturamt sowie die Gemeinderäte Anita Ziegler, Daniela Winkler, Susanne Demschar und Rudolf Rainer.