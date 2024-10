Die Pfadfindergruppe Porcia Spittal unter der Leitung von Hubert Oberluggauer übte sich mit eigener Antenne und Rufzeichen im Funken. Die CaEx (Caravelles und Explorer – Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren) aus Spittal, Klagenfurt und Villach versuchten mit dem Amateurfunkclub Spittal und über das Internet weltweit mit anderen Pfadfindergruppen in Kontakt zu treten. Dafür bastelten sie eine eigene Drahtantenne, die sie in die Bäume beim Pfadi-Heim hängten. Höhepunkt war am Samstagabend das gemeinsame Lagerfeuer.

Die Pfadfinder erhielten Unterstützung vom Amateurfunkclub Spittal © KK/Privat

Jedes Jahr am dritten Oktober-Wochenende findet unter dem Motto JOTA & JOTI das weltweite, virtuelle Pfadfindertreffen statt. Dabei treten die Jugendlichen mit anderen Pfadfindergruppen aus aller Welt via Funk und Internet in Kontakt. Sie knüpfen dabei Freundschaften und frischen bestehende auf. Eine gute Verbindung mit ausgiebigem Funkkontakt gab es zum Beispiel mit Pfadfindern aus der italienischen Region Veneto II3BP.