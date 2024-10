Neues Leben zieht in die altehrwürdige Altdeutsche Weinstube am Neuen Platz in Spittal ein: Mohamed Mabrouk, der von allen nur „Mido“ genannt wird, ist der neue Pächter des Restaurants. Der gebürtige Ägypter, der seit 20 Jahren in Österreich lebt, führte zuletzt mit einem Partner den „Bachlwirt“ in Seeboden. „Ich hatte schon länger den Wunsch, alleine selbstständig zu sein. Als ich im Internet auf die Ausschreibung der Altdeutschen Weinstube aufmerksam wurde, war der Entschluss diese zu pachten, rasch gefasst“, erzählt Mido. Der Name des Restaurants wird beibehalten, bei den Speisen setzt der Betreiber auf traditionelle österreichische Küche mit italienischem Einschlag.