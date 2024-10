Ein erlebnisreicher Tag erwartete die Feuerwehrjugend des Abschnitts Spittal-Lurnfeld beim diesjährigen „ActionDay“ in Lendorf. Bei der Veranstaltung nahmen 67 Jugendliche und 13 Jugendbetreuer aus sieben Feuerwehren teil. Ziel war es, den Teamgeist, die sportliche Fairness und vor allem die Kameradschaft der jungen Feuerwehrmitglieder zu fördern.

Die Jugendlichen konnten sich an sechs Stationen beweisen, darunter Wett-Nageln, Torwandschießen, Löffellauf, Ballwettlauf und Gummistiefelwerfen. Ein Höhepunkt war der „Riesenwuzzler“, bei dem die Feuerwehren in einem überdimensionalen Tischfußballspiel gegeneinander antraten. An den Stationen lieferten sich die Jugendlichen Wettkämpfe, bei denen jedes Spiel einzeln bewertet wurde. Die besten Einzelwertungen sowie Teamwertungen wurden abschließend geehrt.

Gewinner in Einzel- und Teamwertung

Bei den Mädchen erreichte Lilly Gietler von der FF St. Peter-Spittal den ersten Platz, gefolgt von Soraya Siegmund von der FF Seeboden und Michelle Gietler, ebenfalls von der FF St. Peter-Spittal. Bei den Buben sicherten sich Adrian Kalser von der FF Baldramsdorf und Paul Brigola von der FF Spittal „ex aequo“ den ersten Platz, der dritte Platz ging an Nico Kölsch von der FF Treffling. In der Teamwertung belegte die FF Treffling den ersten Platz, gefolgt von der FF Hühnersberg und der FF Baldramsdorf.

„Wir – allen voran unser Kameradschaftsführer Hubert Lassnig – haben alles gegeben, um diesen Tag für die Kinder zu etwas Besonderem zu machen. Im Mittelpunkt sollte der Spaß stehen. Der Tag war jedoch nicht nur für die Kinder von Bedeutung, die Jugendbetreuer hatten die Gelegenheit, sich miteinander auszutauschen und gemeinsam viel Spaß“, sagt Abschnittsfeuerwehrkommandant René Moser.