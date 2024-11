Sie ist Wirtin mit Leib und Seele: Die erst 27-jährige Irina Kanzian betreibt im Zentrum von Winklern die Kostbar. Die gelernte Köchin setzt bei ihrer Frühstücks- und Menüauswahl auf regionale Spezialitäten. Die von der Kleinen Zeitung im Sommer durchgeführte Spitzenplatz-Wahl gewann sie mit großem Vorsprung. Auch dank ihrer Oma Ingrid Schöffmann, die in Dellach/Gail zu Hause ist, und fest gekurbelt hat, dass viele Menschen für ihre engagierte Enkelin voten. Martina Pirker, Teamleiterin des Kleine-Zeitung-Regionalbüros Oberkärnten-Osttirol, überreichte die Siegerurkunde. Dabei waren auch Kanzians Uroma Johanna Steiner, Mama Susanne Kranabether und die langjährige Mitarbeiterin Sabrina Zeiner. Unterstützung erhält sie auch von ihrer 16-jährigen Schwester Marie Kranabether, die immer wieder gerne einspringt.

Geschenkboxen für Weihnachten

An die Kostbar angeschlossen ist ein Bauernladen, in dem regionale Produkte wie Speck, Käse, Marmeladen, Säfte, Liköre, neuerdings auch selbst gebrannter Gin, und mehr verkauft werden. Vieles davon macht die Wirtin selbst. „Wir verpacken schon viele Geschenkboxen, die wir vor Ort, beim Adventmarkt in Mallnitz und am 23. November in der Zeitfabrik in Lainach, beim von uns veranstalteten Weihnachtsmarkt, verkaufen werden“, sagt Kanzian, die ihre Kostbar im Februar 2020 eröffnet hatte.

Sie hat immer wieder Ideen, ihren Gästen regionale Lebensmittel schmackhaft zu machen. Am 22. November lädt sie zum Tapas-Abend, bei dem die Gerichte der Speisekarte im Mini-Format serviert werden. Das Angebot umfasst Suppen, Salate, klassische Wirtshaus-Gerichte und verschiedene Burger, die vor allem bei den Schülern der gegenüberliegenden Mittelschule beliebt sind. Warum ihr Lokal so beliebt ist, begründet Kanzian so: „Ich habe ein wirklich tolles Team, wir nehmen uns Zeit für unsere Gäste und meine Familie hilft bei der Verarbeitung der Speisen mit.“