„Ich mag ihn, ich mag ihn nicht, ich mag ihn, ich mag ihn nicht. Herzdame Johanna fällt es bisher schwer, ihre Gefühle einzuordnen. Für den 32-Jährigen Grund genug, nun alle Register zu ziehen“ – mit diesen Worten kündigte Moderatorin Arabella Kiesbauer im Rahmen der neuen „Bauer sucht Frau“- Folge, die Mittwochabend auf ATV und der kostenlosen Streaming-Plattform Joyn über die Bildschirme flimmerte, an, dass die Hofwochen des „sehnsüchtigen Gailtalers“ Seppi nun ihr Ende finden. Eine passende Beschreibung für das Gefühlschaos, das er in den letzten Wochen auf dem Weg zum Happy End durchlitt.

Zuerst entwickelte er Gefühle für Langzeit-Favoritin Ulrike, nur um sie dann nach Hause zu schicken. Es folgte ein Gefühlsausbruch samt Tränen und Türenknallen. Seppi stürmte vom Hof und verbrachte die Nacht bei einem Freund. Am nächsten Tag verkündete er den restlichen Damen, dass sein Herz längst einer anderen Frau gehört. Sie reisten enttäuscht und verletzt ab und machten Platz für Johanna. Bereits vor dem Start der Sendung hatte Seppi ein Auge auf die 37-jährige Gärtnerin und Floristin geworfen. Trotz romantischem Frühstück, einem großen Hoffest, gemeinsamer Zeit in der Natur und einem Shopping-Date, gab sich Johanna jedoch zurückhaltend. Mehrmals betonte sie, dass es ihr zu schnell gehe und sie mehr Zeit brauche, um ihre Gefühle einzuordnen. Unterdessen kündigte Seppi an, ihr eine wichtige Frage stellen zu wollen und eine große Überraschung zu planen. Das Geheimnis rund um die mysteriöse Überraschung wurde Mittwochabend schließlich gelüftet.

„Ich hoffe, sie sagt ‚Ja‘“

Auf einer saftig-grünen Wiese sitzend hatte Seppi ein Picknick mit farbenfroher Decke, Erdbeeren, Sekt, einem selbstgepflückten Blumenstrauß und einem Geschenk für seine Angebetete vorbereitet. „Die letzten Minuten der Hofwoche werden schön und ziemlich romantisch. Ich hätte nie gedacht, dass es eine Frau gibt, die mich komplett durcheinander bringen kann. Es ist Gefühlschaos pur. Ich habe Herzklopfen. Das kennt man als Dauer-Single nicht. Ich will Johanna fragen, ob wir unseren Single-Status gemeinsam ändern wollen und ob sie meine Freundin sein will. Ich lege jetzt einfach die Karten auf den Tisch und hoffe, sie sagt ‚Ja‘“, kündigte er vielsagend und spitzbübisch grinsend an.

Händchenhaltend machten sie sich auf den Weg zum Picknick und stießen auf das Ende ihrer gemeinsamen Hofwoche an. Im Anschluss überreichte er Johanna ein graviertes Holzschild, das die beiden mit vielen Gefühlen verbanden. Zu Beginn der Staffel pflanzte Seppi mit Moderatorin Arabella Kiesbauer einen „Arabella Zwetschken-Baum“. Dieser wurde nun offiziell in „JoJo-Baum“ – eine Kombination von den Vornamen der Verliebten – umbenannt. Johanna reagierte ungewohnt emotional: „Das Schild ist eine Liebeserklärung und steht sinnbildlich für den Baum der Liebe.“

„Mein Bauch geht vor Schmetterlingen über“

Auch Seppi wurde emotional: „Ich wusste nicht, dass ich so eine romantische Seite habe. Mich hat noch nie eine Frau so sehr verzaubert. Ich denke nicht mehr mit meinem Kopf. Mein Bauch geht vor Schmetterlingen über. Die Komplimente kommen einfach so aus mir heraus.“ Auf die Frage, ob Johanna nun offiziell seine Freundin sein will, folgte ein klares „Ja“. Besiegelt wurde der neue Beziehungsstatus mit Küssen. Beflügelt von ihren Gefühlen grinsten die beiden in die Kamera. „Ich bin gerade so glücklich. Ich könnte Luftsprünge machen und alle umarmen“, freute sich Johanna.

Auch Seppi ließ seinen Gefühlen freien Lauf: „Ich könnte nicht nur die ganze Welt umarmen, sondern auch den ganzen Wald ausreißen. Ich bin mega happy.“ Mit Johanna in seinen Armen kündigte er freudestrahlend an: „Ich habe jetzt zwei Aufgaben. Ich muss schauen, dass die Liebe zwischen uns weiter wächst und den JoJo Baum pflegen. Arabella hat mir am Anfang gesagt, ich muss einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und dann einen Sohn zeugen.“