Grund zum Feiern hatte die Gastgeber- und Hoteliersfamilie Tacoli: Vor 140 Jahren wurde die See-Villa als erstes Hotel im damals aufstrebenden Fremdenverkehrsort Millstatt am See eröffnet. Der heutige Eigentümer Federico Tacoli ist ein Ur-Urenkel des Erbauers, des böhmischen Glasindustriemagnaten Rudolf Schürer von Waldheim. Die Gründung vor 140 Jahren wurde von der Familie Tacoli, die als herzliche und überaus kompetente Gastgeber und Arbeitgeber bekannt ist, entsprechend gefeiert. Unter anderem mit einer Lesung aus der Theaterwelt von Markus Kupferblum, einem Vortrag über CO2 als wertvollen Rohstoff im Kino Millstatt, einer Weinverkostung der Firma Morandell sowie Galadinner mit Feuerwerk.

Die Bürgerfrauen Millstatt © Andrea Steiner

Höhepunkt der mehrtägigen Feierlichkeiten war der Sonntag, wo Alexander und Hedwig Tacoli mit ihren Söhnen Federico, Vincenz und Clemens sowie Schwiegertochter Valentina Aichelburg-Rumerskirch zu einem Festgottesdienst in die Stiftskirche Millstatt geladen hatten. Musikalisch gestaltet wurde die Messe vom Musikverein Birkfeld (Steiermark) unter der Leitung von Gerhard Werner.

Mit dabei auch die Bürgerfrauen Millstatt unter Obfrau Christa Aniwanter und die Bürgergarde mit Hauptmann Hubert Franz. Am Ende des Gottesdienstes lud Federico Tacoli alle Besucher zum Frühschoppen in die „See-Villa“ ein. Bürgermeister Alexander Thoma überreichte der Familie eine Urkunde, die das Recht zur Führung des Gemeindewappens beinhaltet, die langjährigen Mitarbeiter Christian Unterzaucher (Küchenchef), Benedikt Brichzin (Sous Chef), Claudia Paqarizi (Rezeption) und Silvia Krizek (Service) wurden von der Familie geehrt. Sie erhielten für ihre Treue zum Unternehmen eine Ansicht der „See-Villa“, die Vincenz Tacoli in limitierter Auflage selbst gemalt hat.