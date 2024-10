Vor 140 Jahren wurde die See-Villa als erstes Hotel in Millstatt errichtet, ursprünglich für etwa 50 Gäste. Rudolf Schürer von Waldheim eröffnete das Hotel 1884 mit 15 Zimmern. Heute verfügt die See-Villa über 42 Zimmer und besticht seit jeher durch ihre Lage am Millstätter See. Der Betrieb ist mittlerweile in der vierten Generation in Familienbesitz und wird seit zwei Jahren von Federico Tacoli und seiner Ehefrau Valentina geleitet.

Anlässlich des 140-jährigen Bestehens lädt Familie Tacoli zu einer „Jubiläumswoche“ vom 16. bis 20. Oktober ein. „Die Feierlichkeiten stehen ganz im Zeichen von Tradition und Moderne, mit Vorträgen, Lesungen und kulinarischen Genüssen im neu eröffneten Restaurant ‚1884‘, das anlässlich des Jubiläums mit einem Soft-Opening eingeweiht wurde“, verrät Tacoli.

Clemens Tacoli, Valentina Aichelburg-Rumerskirch und Federico Tacoli © KLZ/Steiner

Neues Restaurant und Auszeichnung

Aufgrund des veralteten Speisesaals aus den 1950er Jahren war ein Neubau notwendig. Das neue, mit drei Falstaff-Gabeln ausgezeichnete À-la-Carte Restaurant „1884“ an der See-Villa in Millstatt, wurde nach nur vier Monaten Bauzeit am 15. Mai dieses Jahres eröffnet. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als zwei Millionen Euro bietet der moderne, lichtdurchflutete Kuppelbau Platz für 140 Gäste und eine Bar mit Blick auf den Millstätter See. Die Architektur erinnert an die Wiener Weltausstellung von 1873. Küchenchef Christian Unterzauchner verwöhnt die Gäste mit einem abwechslungsreichen Mix aus moderner internationaler sowie traditionell regionaler Küche.

Vor kurzem wurde die See-Villa zudem mit dem „Travellers‘ Choice Best of the Best 2024“-Award von der Touristikwebsite „TripAdvisor“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung, die an weniger als ein Prozent der acht Millionen Einträge auf „TripAdvisor“ vergeben wird, würdigt Unternehmen, die von Besucherinnen und Besuchern herausragende Online-Bewertungen bekamen. Damit zählt die See-Villa laut der Touristikwebsite zu den besten Restaurants Österreichs.