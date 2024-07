Erst seit Mitte Mai bereichert das „1884“ die Oberkärntner Gastronomieszene und schon ist das Restaurant, das zum Schlosshotel „See-Villa“ in Millstatt gehört, ein nicht mehr verzichtbarer Hotspot am See. Vor 140 Jahren wurde die „See-Villa“ als erstes Hotel im Luftkurort Millstatt errichtet, es bot rund 50 – vorwiegend adeligen – Gästen Platz, um ihre Sommerfrische zu genießen. Schon damals war es ein Ort des Wohlfühlens und Genießens, daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Familie Tacoli führt Hotel und Restaurant in vierter Generation. Federico Graf Tacoli und seine Gattin Valentina Aichelburg-Rumerskirch übernahmen 2022 den Betrieb. Sie waren es, die mit viel Vehemenz und Herzblut den Neubau eines Restaurants in Angriff nahmen.