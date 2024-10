Was haben die Gallier und die Mallnitzer gemeinsam? Gallien ist der einzige Ort, der nicht von Römern besetzt ist und dessen kleines Volk Julius Cäsar und seinen Kriegern hartnäckig Widerstand leistet. Nach der gestrigen Nationalratswahl könnte man sagen, dass die Situation in Mallnitz ähnlich ist. Trotz aller Prognosen, die die FPÖ weit vorne sahen, blieben die Mallnitzer „ihrer“ SPÖ treu und färbten die Gemeinde - übrigens als einzige in Oberkärnten und als eine von fünf in Kärnten - rot ein. Mit 31,73 Prozent der Stimmen lagen die Sozialdemokraten vor den Freiheitlichen, die mit 26,95 Prozent Platz zwei erzielten.