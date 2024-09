Die Nationalratswahl ist geschlagen: 59.858 Personen aus dem Bezirk Spittal waren berechtigt, eine Stimme abzugeben. Gewählt werden konnte in 86 Wahllokalen. Ersten Beobachtungen zufolge konnte heuer ein deutlicher Anstieg der Wahlkartenwählerinnen und -wähler festgestellt werden. Hier finden Sie die vorläufigen Ergebnisse aus den Gemeinden.

Warten auf Ergebnis

Aktuell sind fünf Gemeinden noch nicht ausgezählt: die Stadtgemeinde Spittal, Seeboden am Millstätter See, Gmünd, Trebesing und Lurnfeld.

Jubel im FPÖ-Bezirksparteibüro

Im Bezirksparteibüro der FPÖ in Spittal verfolgte Spitzenkandidatin von Wahlkreis West Tina Angela Berger die Präsentation der ersten Hochrechnung mit. Großer Jubel und Freude brach aus, als die Ergebnisse um 17 Uhr verkündet wurden. „Ich bin sprachlos und sehr zufrieden mit der ersten Hochrechnung. Es hat gezeigt, dass wir die Themen, die den Österreicherinnen und Österreichern wichtig sind, seht gut vertreten“, sagt Berger.

In vielen Gemeinden holt die FPÖ die Absolute

In den meisten der ausgezählten Gemeinden hat die FPÖ gewonnen. In Stall erhielten die „Blauen“ 62,82 Prozent, in Rangerdorf 57,73 Prozent, in Flattach 53,94 Prozent, in Krems in Kärnten 53,17 Prozent oder in Mörtschach 51,12 Prozent.

Ein Plus von 19,44 Prozent in Kickls Heimatgemeinde Radenthein

45,13 Prozent, das entspricht einem Plus von 19,44 Prozent im Vergleich zu 2019, kann die FPÖ in Radenthein, der Heimatgemeinde von Herbert Kickl verbuchen. Die ÖVP stürzte um 15,97 Prozent auf 17,69 Prozent ab. Und das obwohl dort ÖVP-Bezirksparteiobmann Michael Maier als Bürgermeister agiert.

ÖVP nur in zwei Gemeinden stimmenstärkste Partei

Die ÖVP ist nur in Heiligenblut, der Heimatgemeinde von Wahlkreis-Spitzenkandidat, Martin Lackner, mit 42,17 Prozent und in Weißensee mit 41,57 Prozent stimmenstärkste Partei.

Novak (SPÖ): „Zufrieden bin ich mit dem Ergebnis nicht“

Gemeinde Mallnitz ist die einzige Gemeinde im Bezirk, bei der die SPÖ die stimmenstärkste Partei ist. „Wir waren immer schon eine rote Hochburg, das liegt daran, dass wir bei den Leuten der Gemeinde sind und sie regelmäßig besuchen. Aber auch wir haben verloren, dennoch bliebt in Mallnitz die SPÖ die stimmenstärkste Partei“, sagt Bürgermeister Günther Novak (SPÖ). Im Vergleich zur Nationalsratswahl 2019 verlor die SPÖ in der Gemeinde laut den ersten Hochrechnungen 8,58 Prozent. Novak: „Die Menschen haben gewählt, das Ergebnis muss man zur Kenntnis nehmen. Zufrieden mit dem aktuellen Gesamtergebnis bin ich nicht“, so Novak weiter.

Günther Novak (SPÖ) ist mit dem Gesamtergebnis nicht zufrieden © Gert Eggenberger

Neos in Weißensee am stärksten

13,65 Prozent (plus 1,54 Prozent) der Stimmen konnten die Neos in Weißensee für sich verbuchen. Vergleichsweise hohe Werte erzielten sie auch in Mallnitz mit 9,47 Prozent (plus 4,39), in Millstatt mit 8,96 Prozent (plus 1,15) und in Dellach/Drau mit 8,62 Prozent (plus 2,85).

Die Spitzenkandidaten im Wahlkreis Kärnten West

Im Wahlkreis 2C Kärnten West ritterten folgende Kandidaten um die Gunst der Wähler: Die ÖVP-Liste führte Martin Lackner (50), Bürgermeister in Heiligenblut, an. Auf den Listenplätzen zwei und drei folgen Andrea Pecile, Angestellte aus Feldkirchen, sowie Gabriel Obernosterer, Nationalratsabgeordneter aus dem Lesachtal. Die SPÖ schickte den 29-jährigen Nationalratswahlkandidaten Philipp Schober ins Rennen. Hinter ihm sind Unternehmerin Bettina Bodner aus Feldkirchen und Markus Pernull, Landesbediensteter aus Hermagor, gereiht.

Für die FPÖ kandidierte die 43-jährige Lendorfer Ortsparteiobfrau und Gemeinderätin Tina Angela Berger. Barbara Plunger, Angestellte aus Kirchbach, und Hoteldirektor Gernot Prinz aus Ossiach, bekleiden die Plätze zwei und drei. Die Spitzenkandidatin der Grünen war die Millstätterin Dorothea Gmeiner-Jahn (54). Auf den Plätzen zwei und drei befinden sich Katrin Herkner, Versicherungskauffrau aus Villach und Michael Hirzbauer, Familienintensivbetreuer aus Wolfsberg. Für die Neos ging der 35-jährige Ludwig Maria Gasser auf Stimmenjagd. Er ist der einzige Neos-Kandidat des Wahlkreises West.

Rückblick auf die Nationalratswahl 2019

Bei der Nationalratswahl im Jahr 2019 wurden im Bezirk Spittal insgesamt 11.296 gültige Stimmen abgegeben. 37,64 Prozent entfielen auf die ÖVP, 22,78 Prozent erhielt die SPÖ, 23,09 Prozent die FPÖ, 6,75 Prozent die Neos, 1,25 Prozent die Liste Jetzt, 7,66 Prozent gingen an die Grünen, die Liste Wandel erhielt 0,32 Prozent, die KPÖ 0,34 Prozent und die BZÖ 0,16 Prozent der Stimmen.