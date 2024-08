Die Pletzer Gruppe tätigt in Spittal die nächste Großinvestition. Konkret handelt es sich um die MP Immo GmbH, die ebenso zur Pletzer Gruppe gehört, wie der Wärmepumpenhersteller „iDM Energiesysteme GmbH“ mit Hauptsitz in Matrei. Die MP Immo GmbH investiert rund 16,5 Millionen Euro in zwei Produktionshallen. Vor wenigen Wochen erfolgte der Baustart. Eine 8000 Quadratmeter große Halle wird für die Firma iDM errichtet, die sich 2023 mit einer Niederlassung auf dem Areal des ehemaligen Adeg-Zentrallagers im Osten von Spittal angesiedelt hatte. Hier konzentriert man sich auf die Produktion von Großwärmepumpen. Solche kommen in mittelgroßen Gewerbebetrieben und Wohnanlagen mit rund 20 Wohnanlagen zum Einsatz. Bei iDM peilt man für 2025 die Herstellung von 6000 bis 8000 Wärmepumpen an. Der Trend zur Wärmepumpe als nachhaltiges Heizsystem wird anhalten, ist man sich beim Österreichs führendem Hersteller sicher.

250 Mitarbeiter sollen in Spittal beschäftigt werden

Zusätzlich wird eine 4600 Quadratmeter große Multifunktionshalle errichtet, die mehreren Zwecken zugeführt wird: 3000 Quadratmeter werden Speditionen als Lagerhalle zur Verfügung stehen, drei Hallenabteile mit jeweils 500 Quadratmetern werden anderen Mietern zugeteilt. Laut Auskünften von Pressesprecher Jürgen Micheler werden auch eine neue Außenanlage sowie Parkplätze errichtet. Man legt Wert auf eine nachhaltige Bauweise, daher setzt man auf Luftwärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen. Im Endausbau sollen künftig bis zu 250 Mitarbeiter am Standort beschäftigt werden.

Im sogenannten Gewerbe- und Logistikpark „Gelo“ werden Hallenflächen bereits an große namhafte Firmen wie „Procter & Gamble“, „BayWa r.e.“ oder an die „ph-instruments GmbH“ vermietet. „Die neue Multifunktionshalle wird eine Bereicherung für das gesamte Areal sein, derzeit werden dafür noch neue Mieter, wie Logistiker, produzierende Betriebe

oder Kleingewerbetreibende gesucht“, schickt Micheler vorweg.

„Großes Entwicklungspotenzial in Spittal“

Obwohl bereits rege Bautätigkeit auf dem Standort herrscht, verweist der Pressesprecher auf den offiziellen Spatenstich, der im Herbst geplant ist. Manfred Pletzer, Investor und „Kopf“ der Pletzer Gruppe, betont, sich in Spittal sehr wohl zu fühlen: „Das ist einer der Gründe, warum wir massiv in die Erweiterung unseres Gewerbe- und Logistikparks investieren.“ Bald wird er das Limit in Sachen Erweiterung erreicht haben, daher besteht seitens der Pletzer Gruppe Interesse, weitere Grundstücke im Umkreis anzukaufen. „Im Gegensatz zu Tirol sehen wir hier großes Entwicklungspotential“, sagte Pletzer bereits im Februar gegenüber der Kleinen Zeitung.

Unternehmer Manfred Pletzer: „Wir fühlen uns in Spittal sehr wohl und werden massiv in die Erweiterung unseres Gewerbe- und Logistikparks investieren.“ © Pletzer Gruppe

Die Pletzer Gruppe, ein Tiroler Familienunternehmen, beschäftigt rund 1300 Mitarbeiter in den Bereichen Industrie, Immobilien und Tourismus. Die iDM Energiesysteme GmbH, liefert seit über 45 Jahren Spitzentechnologie im Bereich der erneuerbaren Energien und ist größter österreichischer Hersteller von Heizungswärmepumpen von 2 bis 1500 kW. Seit 1997 ist das Unternehmen Teil der Pletzer Gruppe. Neben Österreich, ist iDM auch in Italien, Spanien und Deutschland vertreten.