Als die MP Immo GmbH als Teil der Pletzer Gruppe vor sechs Jahren das alte Adeg-Areal im Osten von Spittal ankaufte, verfolgte Investor Manfred Pletzer schon damals große Visionen. Rund 3,5 Millionen Euro wurden im ersten Schritt investiert, um das 23.000 Quadratmeter große und leere Areal dem neuesten Stand der Technik zu unterziehen und ihm wieder Leben einzuhauchen. Heute sind im Gewerbe- und Logistikpark Gelo sechs Firmen mit insgesamt 80 bis 120 Mitarbeitern angesiedelt, darunter auch der Pharmagroßkonzern Procter & Gamble sowie der Osttiroler Wärmepumpenhersteller iDM. Und es sollen noch mehr werden.

Rund 12 bis 15 Millionen Euro werden heuer in die Hand genommen, um eine neue rund 5000 Quadratmeter große Produktionshalle für iDM sowie eine ebenso große Multifunktionshalle zu errichten. Letztgenannte soll künftig allen dort angesiedelten Betrieben als Lager- und Produktionshalle zur Verfügung stehen. „Die Einreichung ist bereits erfolgt, die Baugenehmigung steht vor der Tür, die gewerberechtliche Genehmigung wurde beantragt“, informiert Josef Six, Leiter Projektentwicklung Gewerbeimmobilien bei Pletzer Immobilien mit Sitz in Hopfgarten im Brixental, über die beiden Vorhaben.

Bis zu 250 Mitarbeiter im Endausbau

Im Endausbau sollen künftig bis zu 250 Mitarbeiter am Standort beschäftigt werden. Acht Flächen im Ausmaß zwischen 35 und 429 Quadratmetern sind aktuell noch frei. „Es gibt laufend Gespräche mit Interessenten, diese Flächen bieten sich aber eher für regionale Firmen an“, freut sich Six auf Interessenten. Er sieht die Vorteile des Standortes vor allem in der Lage und lobt die Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden. „Es gibt eine ideale Anbindung zur Nord-Süd-Achse, keine angrenzende Wohnbebauung und mit unserem Nachbarn, Lindner Recyclingtech, tolle Synergien“, sagt Six und verrät, dass die Expansionsfreude noch lange nicht abgeklungen ist.

Weil der Gelo Gewerbe- und Logistikpark durch die beiden genannten Projekte bald sein Limit in Sachen Erweiterung erreicht hat, besteht seitens der Pletzer Gruppe Interesse, weitere Grundstücke im Umkreis anzukaufen. Verhandlungen dazu laufen bereits. „Im Gegensatz zu Tirol sehen wir hier noch großes Entwicklungspotential“, erklärt Investor Manfred Pletzer. Die Immobilien-Sparte der Pletzer Gruppe ist im Osten Österreichs ein stark wachsender Player und verfügt aktuell über insgesamt zwölf Gewerbe-Immobilien österreichweit. Der Jahresumsatz beträgt 15 Millionen Euro jährlich.