Durch das Unwetter am 21. Juli war es im Bereich der Nockalmstraße, zwischen dem Nockalmhof und der Kassenstelle Innerkrems, an drei Stellen zu massiven Schäden gekommen. Nach Begutachtung durch Geologen und Experten konnte mit den Aufräumarbeiten und der Beseitigung der Schadensstellen rasch begonnen werden. Dabei musste das durch Muren mitgeführte Material entfernt und ein Straßenabschnitt, der unterspült wurde, sowie eine Steinmauer saniert werden. Darüber hinaus waren mehrere Risse an Böschungsbereichen zu sanieren.

Eine massive Mure verlegte die Nockalmstraße am 21. Juli © KK/Grohag

„Als Betreiber der Nockalmstraße waren wir bemüht, die massiven Schäden schnellstmöglich zu beheben, um den Gästen aus dem In- und Ausland so rasch es geht wieder eine Fahrt über die Nockalmstraße im Biosphärenpark Nockberge zu ermöglichen. Das sind wir unseren regionalen Partnern und Beherbergungsbetrieben schuldig“, sagt Johannes Hörl, Geschäftsführer des Betriebes Nockalmstraße.

Zufahrt nach Innerkrems über Schönfeld

Nachdem in den vergangenen Tagen mit Hochdruck an der Beseitigung der Unwetterschäden gearbeitet wurde, konnten alle Arbeiten am Freitag abgeschlossen werden. Ab Samstag, dem 3. August (8 Uhr), wird die Nockalmstraße über beide Seiten durchgängig befahrbar sein, sowohl von Ebene Reichenau als auch von Innerkrems. Vorläufig ist die Zufahrt nach Innerkrems nur über Schönfeld im Lungau (L267) möglich, weil bei besagtem Unwetter auch die Innerkremser Landesstraße (L 19) massiv beschädigt wurde.

„Was diese Schäden betrifft, sind wir in enger Abstimmung mit dem Land. Unser Dank gilt der Straßenbauabteilung, den Baufirmen und dem Straßenbaureferenten, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, der mit uns umgehend in Kontakt getreten ist und alles daran setzt, damit auch die Landesstraße so rasch wie möglich wieder befahrbar ist. Ziel ist es neben der Nockalmstraße zeitnah auch die Zufahrt über Kremsbrücke wieder befahrbar zu machen“, so Hörl weiter.