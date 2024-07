An der Nockalmstraße hat sich zwischen der Innerkrems und dem Nockalmhof ein Erdrutsch ereignet, dessen Aufarbeitung voraussichtlich ein bis zwei Wochen in Anspruch nehmen wird. „Noch kann ich keine Auskünfte darüber geben, wie lange es tatsächlich dauern wird. Wir sind aktuell noch mit der Planung der Räumung beschäftigt. Wir müssen passende Firmen dafür finden. Zuerst muss der Schutt abtransportiert werden. Aktuell führen wir Gespräche mit der Gemeinde, um geeignete Deponieflächen zu finden. Der gesamte Prozess wird mindestens eine Woche in Anspruch nehmen. Wir werden die Abrissstelle mit einem Geologen untersuchen. Die Situation gestaltet sich momentan noch etwas schwierig, da vor Ort der Strom ausgefallen ist und wir keine Verbindung zu unseren Mitarbeitern haben“, schildert Johannes Hörl, Geschäftsführer des Betriebes der Nockalmstraße.

Seit heute, Dienstag ist die Straße von Ebene Reichenau aus bis zum Nockalmhof wieder befahrbar, ein 28 Kilometer langes Teilstück wird einspurig geregelt. Die Zufahrt aus dem Norden über die Innerkrems wird jedoch noch für längere Zeit nicht möglich sein.

90.000 Fahrzeuge pro Jahr

„Wir arbeiten sehr intensiv daran, die Strecke möglichst rasch wieder von beiden Seiten für den Ausflugsverkehr befahrbar zu machen. Wir haben aktuell die frequenzreichste Zeit, es ist Hauptsaison und eine Sperre deshalb extrem ungünstig. Natürlich wird es wirtschaftliche Einbußen geben, das genaue Ausmaß ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht abschätzbar. Wir können auch noch nicht sagen, wie viel die Aufräumarbeiten kosten werden. Im Laufe der nächsten Tage lässt sich die Situation besser einschätzen, da wir bis dahin mehr Informationen haben werden“, so Hörl weiter.

Durchschnittlich nutzen rund 90.000 Fahrzeuge pro Jahr die Nockalmstraße, unter anderem, um zu diversen Ausflugszielen und Almen zu gelangen. Neben unterschiedlichen „Erlebniswelten“ wie der Penkerhütte samt Sennerei, der Ausstellung „Wilde Nockberge“ in der Pfandlhütte und die Zechneralm samt Almwirtschaftsmuseum, lockt Besucher vor allem der Biosphärenpark Zentrum Nockalmhof in die Region. Voraussichtlich wird es möglich sein, die verschiedenen Ausstellungen im Nockalmhof ab morgen, Mittwoch, wieder zu besichtigen.