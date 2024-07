Läuft alles nach Plan, sollte die Wasserversorgung in Kremsbrücke im Laufe des Tages wieder funktionieren. Dienstagvormittag wurde sie nämlich beim Ausbaggern des Kremsbaches beschädigt. „Uns war bekannt, dass es eine Leitung im Bach gibt, wir wussten aber nicht wie tief sie liegt“, sagt Herbert Mandler von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes. Es wurde bereits ein Installateur beauftragt, die Leitung zu reparieren. „Generell machen wir gute Fortschritte, diese Woche werden wir mit dem Beseitigen des angelandeten Materials im Kremsbach und in der Lieser sehr weit kommen, Anfang nächster Woche werden die Arbeiten fortgesetzt“, sagt Mandler.

Weit über 10.000 Kubikmeter Schlamm und Erdreich müssen aus dem Kremsbach und dem Lieserfluss entfernt werden © Martina Pirker

Im Bett des Kremsbachs hat sich das Material bis zu 2,5 Metern Höhe angehäuft. Die Lieser, die an dieser Stelle in den Kremsbach mündet war genau so voll. Ihr Bachbett wird auf einer Länge von rund 100 Metern ebenfalls in den ursprünglichen Zustand gebracht. „Grobem Schätzungen zufolge werden wir aus der Lieser 5000 Kubikmeter Material entfernen, das entspricht 500 Lkw-Ladungen, der Kremsbach lässt sich schwer abschätzen, aber hier wir deutlich mehr Material anfallen“, schildert Mandler. Parallel haben Mitarbeiter des Amts für Wasserwirtschaft begonnen in der der gesamten Lieser bis in Richtung Spittal, abgelagertes Holz zu entfernen. Auch das sind die Folgen des schweren Unwetters, das in der Nacht zum Montag zu massiven Überschwemmungen in Kremsbrücke und zur Zerstörung der Innerkremser Landesstraße (L 19) führte.

28 Schadstellen an der Straße festgestellt

Nach Erkundungsflügen von Straßenbauabteilung und Geologen muss die Zahl der Schadstellen an der Innerkremser Straße nach oben korrigiert werden: es sind insgesamt 28 Bereiche, an denen die Landesstraße verlegt, vermurt oder beschädigt wurde. Ob auch Brückenobjekte betroffen sind, kann erst festgestellt werden, wenn die Mitarbeiter sie vor Ort besichtigen können. Denn derzeit arbeiten sich örtliche Unternehmen mit schwerem Gerät unter Anleitung der Straßenbauabteilung auf dem rund neun Kilometer langen Straßenabschnitt von außen nach innen Stück für Stück vor. „Nach einer Ersteinschätzung unserer Abteilung verfolgen wir das Ziel, die Straße in rund drei Wochen zumindest provisorisch durchgängig befahrbar zu machen“, sagt Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Die Innerkremser Straße ist an 15 Stellen komplett zerstört © Rainer Oberwinkler/kärnten Netz Spittal

Von den 28 Schadensbereichen sind drei durch Murenabgänge verlegt, bei 15 Schadstellen ist die Straße komplett zerstört – diese Abschnitte sind teilweise bis zu 70 Meter lang. „Dort wo es möglich ist, werden wir die Straße sofort in den ursprünglichen Zustand bringen. In einigen Bereichen ist es jedoch notwendig, ein Provisorium zu errichten, damit die nächste Schadstelle rasch erreichbar ist und auch dort mit den Arbeiten begonnen werden kann“, informiert Gruber nach Abstimmung mit den Fachleuten der Abteilung 9 vor Ort. Man befinde sich in einem instabilen Gelände, in dem behutsam vorgegangen werden müsse. Die Sicherheit für Einsatzkräfte vor Ort zu gewährleisten, von den Projektleitern über die Bagger- und LKW-Fahrer bis hin zu den Mitarbeitern der Straßenmeisterei, habe oberste Priorität, sagt Gruber, der erneut allen dankt, die seit Tagen unter Hochdruck im betroffenen Gebiet arbeiten.