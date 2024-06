Am 15. Juni fand die inzwischen vierte Regenbogenparade in Spittal statt. Rund 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen beteiligten sich an einem Umzug durch die Innenstadt, der laut Veranstaltern mit einem Zwischenfall endete. „Als die Parade in den Stadtpark einbog, wurden einige der Aktivisten von einer Gruppe junger Männer bedroht und beschimpft. Sie zeigten den Hitlergruß, deuteten mit ihren Händen Waffen an und riefen uns nationalsozialistische Parolen entgegen“, schildert Gerrit Stoxreiter von der Organisation „Pride Spittal“.