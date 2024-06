Sie solle keineswegs provozieren, im Gegenteil: „Sie ist für alle da. Und ihre Botschaft lautet: ‚Du bist gut so, wie du bist‘“, so hat Joe Niedermayer von den RosaLila Pantherinnen kürzlich einem Kind erklärt, wofür die Regenbogenfahne steht. Besonders im Juni, dem sogenannten „Pride Month“ ist die bunte Fahne besonders präsent – auch in Graz, wo seit der Amtszeit der amtierenden Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ die Innenstadt jährlich beflaggt wird.