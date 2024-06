Mit Samstag erreicht der „Pride Month“ in Graz seinen Höhepunkt: Mit der Parade zum Christopher Street Day (CSD), an der im Vorjahr trotz Regenwetters 15.000 Menschen teilgenommen haben. Der große Umzug, in Graz bewusst nicht „Pride“, sondern – in Erinnerung an die New Yorker Stone Wall Riots in der Christopher Street, den Ursprung der Schwulen- und Lesbenbewegung – CSD-Parade genannt, wird von den Queer-Referaten der Grazer Unis organisiert und findet am 29. Juni 2024 ab 12 Uhr statt. Die Route führt ab 13-15 Uhr von der Erzherzog-Johann-Allee im Stadtpark über den Burgring und durch die Herrengasse zum Hauptplatz, wo zahlreiche Redebeiträge geplant sind. Anschließend geht es über die Annenstraße weiter zum Volksgarten.

Hier steigt danach das große Parkfest, das vom Verein der RosaLila PantherInnen veranstaltet wird – erstmals auch mit einem Fußballturnier, das auch die Bundesliga-Vereine SK Sturm Graz, GAK und TSV Hartberg unterstützen. „Ein starkes Zeichen für Vielfalt und Inklusion im Sport“, freuen sich Florian Schwaberger und Hannah Stadler vom Verein Miteinander.

Am Abend werden dann die beiden Clubbings „Slay“ im PPC und „Fagtory“ in der Postgarage zu Aftershow-Partys. Im Forum Stadtpark lädt der neue queer-feministische Verein QuFO zum „Forum Klub X Queer Resistdance“.

Die Parade und auch die Veranstaltungen werden von Awareness-Teams von awaGraz begleitet. Wer sich während der Parade unwohl fühlt, übergriffiges Verhalten gegenüber einem selbst oder anderen wahrnimmt oder sich unsicher fühlt, kann sich bei den Awareness-Teams melden. Sie sind mit awaGraz-Fahnen, rosa und lila Luftballons und lila Schleifen ausgerüstet und fungieren als Ansprechpersonen bei grenzüberschreitenden und diskriminierenden Erfahrungen auf der Parade.

Die Fotos der CSD Parade 2023 in Graz:

CSD-Tram und Ausstellung: Was in der Pride-Woche sonst noch los ist

Am Dienstag wurde ein ökumenischer Regenbogen-Gottesdienst zum Christopher Street Day in der Heilandskirche gefeiert, am Mittwoch verteilten die Queer Referate Regenbogen-Sackerln beim Eisernen Tor. Am Freitag verkehrt die bunte CSD-Tram mit Start um 15 Uhr vor dem Steirerhof zwischen dem Jakominiplatz und der Laudongasse (bis 17 Uhr). Und im Lokal „Ginger“ in der Mariahilfer Straße ist eine ganz besondere Ausstellung zu sehen: Die Grazer Drag-Clique um Jodie Fox, Alexa Glossy, Bloody M. Mary, Chemical Princess, Donna Malefica, Ginger van Ef und Liam ChoClit ging in voller Drag-Montur Trampolinspringen im Flip Lab. Kurt Remling und Adi Lozancic inszenierten die Queens und den King in Wrestling-Moves der Extraklasse. Am Mittwoch wurden zur Vernissage sogar auf die Drag-Künstlerinnen und -Künstler abgestimmte Drinks serviert, zu sehen ist die Schau „Drag Flip“ noch bis Samstag.

Die Drag Queens und King trafen sich zum Springen und Wrestlen im Flip Lab ... © Kurt Remling Photography

Öffis: Zu diesen Einschränkungen kommt es

Wegen des Versammlungsmarsches müssen die Holding Graz Linien am Samstag in der Zeit von 13 bis ca. 15.30 Uhr folgende Maßnahmen treffen: Die Buslinie 30 wird von ca. 13 bis ca. 13.45 Uhr zwischen Geidorfplatz und Kaiser-Josef-Platz in beiden Richtungen über die Glacisstraße umgeleitet.

Für die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 wird in der Herrengasse in der Zeit von ca. 13 bis ca. 14.30 Uhr ein Schienenersatzverkehr wird zwischen Jakominiplatz und Asperngasse eingerichtet. Auch im weiteren Streckenverlauf zwischen Murgasse, Südtiroler Platz und Annenstraße bis Roseggerhaus kommt es bei der Straßenbahn und den Buslinien 40 und 67 zwischen 14.30 und 15.30 Uhr zu Anhaltungen. Die Details bei der Holding Graz.