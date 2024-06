Sie steht für Leben (rot), Gesundheit (orange), Sonnenlicht (gelb), Natur (grün), Harmonie (blau) und Geist (violett) – und natürlich ist sie vor allem das Symbol der LGBTQ+-Bewegung schlechthin. Viele Institutionen, Vereine und auch Firmen zeigen vor allem im „Pride“-Monat Juni ihre Solidarität mit lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen und queeren Personen, indem sie Regenbogenfahnen hissen. In der Grazer Innenstadt wird ab Montag die Herrengasse wieder beflaggt, und auch beim Oberlandesgericht am Marburger Kai weht eine Regenbogenflagge am Dach.