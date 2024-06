Sieben Jahre lang bemühten sich Apothekerin Andrea Maria Reidlinger und ihr Geschäftspartner Philipp Prattes um den Bau einer zweiten Apotheke in Radenthein. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal stellte 2020 zwar einen positiven Bescheid für die Bewilligung zur Eröffnung einer zweiten Apotheke aus, dieser wurde allerdings beeinsprucht und so zog sich das Verfahren bis in die letzte gerichtliche Instanz. „Im Mai 2022 kam das Verwaltungsgericht Wien zu dem Schluss, dass die Einwohnerzahl der Stadt Radenthein und das Einzugsgebiet Bad Kleinkirchheim sowie Feld am See und Ferndorf den Bau einer zweiten Apotheke rechtfertigen“, sagt Prattes, der in der Pharmabranche tätig ist.