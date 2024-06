Am Samstag wurde das neue, kleine Themenareal „Holtarium“ in der Lederergasse 3 in Radenthein – nur zwei Gehminuten vom Granatium entfernt – eröffnet. Die Erlebniswelt bietet Interessierten aller Altersgruppen die Möglichkeit, sich mit dem Material Holz spielerisch auseinanderzusetzen. Spiele wie Jenga oder Bowlen, Spielzeugauto-Rennen auf Strecken aus Holz und Billiard Hollandais laden zum Verweilen ein. „Profis“ können sich in einem „Champion-Parcours” mit zwölf Stationen messen, ihr Geschick trainieren und zum „Champion der Saison“ werden. Vor Ort ist auch ein Holz-Shop zu finden. Dort werden Dekorations- und Gebrauchsgegenstände aus Birken-, Eichen-, Pappel-, oder Tannenholz angeboten. Bei der „Nockrast“ kann anschließend entspannt werden. Essen und Getränke gibt es bei einer Selbstbedienungsvitrine.

Kinder können an unterschiedlichen Stationen das Material Holz spielerisch kennenlernen © KK/Privat

Die Nachmittage stehen im Zeichen von Spiel und Spaß und unter dem Motto „Einfach holta sein!“. „Das Wort ‚Holta‘ kommt aus dem Germanischen und bedeutet Holz. Daran orientiert sich auch der Name des Themenareals. Ich bezeichne damit einen besonderen Platz, der Holzkreationen würdigt und ein Ausdruck von Lebensfreude ist. Holzspiele wie Jakkolo, Schibbelmühle und Wikingerschach sollen uns daran erinnern, dass auch alte Spiele noch einen Platz in der modernen Welt haben“, sagt der Projektverantwortliche Hans Stadler.