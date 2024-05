Ausgebucht war der „Metzgerwirt“ am Freitag. Viele Gäste wollten noch ein letztes Mal den „Gelben Schöps“, Kalbstafelspitz, Spargelgerichte, Saiblingsfilet und andere Köstlichkeiten aus der Küche von Emanuel Stadler genießen. Für den beliebten Wirt und dessen Ehefrau Angelika war es der letzte Öffnungstag ihres Traditions-Restaurants in Radenthein. „Wir sind bereits seit zwei Jahren im Ruhestand, jetzt ist die Zeit wirklich reif. Unser Sohn Emanuel wird in fünfter Generation die Geschicke des Hauses in Form eines reinen Beherbergungsbetriebes weiterführen. Im Laufe dieses Sommers wird die Umbenennung vom Metzgerwirt in ,Das Stadler‘ schrittweise erfolgen“, sagt der 67-Jährige.