Österreicher haben einen enormen Fleischverbrauch und positionieren sich daher mit ihrem Konsum EU- und weltweit im vorderen Feld. Um dieser Entwickung entgegenzuwirken, sind Insekten seit Jänner 2023 als Ersatzprodukte und sogenannte „neuartige Lebensmittel“ zugelassen. Sie müssen mit einer E-Nummer auf der Rückseite der Packung gekennzeichnet werden. Doch welche Insekten gelten als Ersatzprodukte? Die Produktionsfirmen verwenden unterschiedliche Krabbeltiere, zur Auswahl stehen unter anderem der gelbe Mehlwurm, die europäische Wanderheuschrecke und die allseits bekannte Hausgrille. Die Produktpalette ist vielfältig, die Tiere sind in gefrorener, getrockneter, pastenartiger oder pulverförmiger Konsistenz bereits in sämtlichen Backwaren, Nudeln, Soßen oder Suppen zu finden. Enthalten sind sie auch in Snacks wie Schokolade und Chips.