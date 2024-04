Einen Sprung ins kalte Wasser haben Melanie Parzer, Lea Lambauer, Sophie Klapsch, Heidrun Prattes, Karla Höcher und Lea Puntigam gut gemeistert. Die sechs Schülerinnen vom B(R)G Leibnitz waren Teil des Kleine-Zeitung-Projektes „Schüler machen Zeitung“. Sie haben in den vergangenen Wochen eigenständig recherchiert, Texte geschrieben und Bilder gemacht.

Multimediale Recherche

Die 18. Auflage des Projektes steht unter dem Motto „Ein Wahljahr der Superlative steht bevor“. Die Schülerinnen haben das Thema in ihre Lebenswelt geholt und die Wahl zum Schulsprecher näher beleuchtet. Die eine oder andere Hürde musste dabei auch gemeistert werden. So waren Interviewpartner beispielsweise auf Auslandsreise, die richtige Formulierung musste gefunden werden oder das passende Dateiformat zum Übermitteln von Daten musste ausgewählt werden. Neben Stift und Papier haben die Jugendlichen auch zu ihren Smartphones gegriffen und Videos gemacht. „Interviews haben wir noch nie geführt und schon gar nicht aufgenommen. Das war für uns alle ungewohnt, aber lustig“, erklärt Lea Lambauer. Tina Matschinegg und David Emberger wurden von den jungen Frauen vor die Kamera gebeten und zu ihren Ansichten zum Thema „Schulsprecher“ befragt.

Hier das Video:

Begleitet wurden die Jugendlichen von Lehrerin Ruth Mussger-Jerusalem. Sie ist den Schülerinnen und Schüler beratend zur Seite gestanden. „Ich bin schon auf die Ergebnisse der Schülerinnen gespannt“, so die Lehrerin. Zu lesen sind die Beiträge in der Print- wie in der Digitalausgabe der Kleinen Zeitung.