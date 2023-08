Seit Jahren setzt Christoph Salanda auf einen Ernährungstrend: In seinem Garten in Krumpendorf beschäftigt er sich intensiv mit eiweißreichem, gesunden, nachhaltigen Slow Food. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in der 1. Kärntner Feinschneckerei züchtet Salanda jährlich 70.000 Weinbergschnecken. Thomas Lercher betreibt seit mittlerweile mehr als acht Jahren das "Zuagrast" am Klagenfurter Benediktinermarkt. Zweimal schon wurde Lercher vom Gourmet-Magazin "Falstaff" für sein Slow Food ausgezeichnet. Im "Zuagrast" genießt man eine sogenannte Fusionsküche - regionaler Schweinsbraten trifft Fladenbrot und Kraut. Lercher setzt aber auch auf Salandas Schnecken.