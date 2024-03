Auch wenn es derzeit noch nicht danach aussieht, spätestens bis Anfang Mai sollen alle Baustellen in den Strandbädern Dellach, Pesenthein und Millstatt abgeschlossen sein. „Die Sanierung der Ufermauern im Bereich des Sprungturms soll sogar noch vor Ostern fertig werden“, schildert Bürgermeister Alexander Thoma, Geschäftsführer der Millstätter Bäderbetriebe GmbH. „Gefahr in Verzug“ führte zur Entscheidung, dass rund 110 Laufmeter Uferbefestigung links und rechts des Sprungturms derzeit komplett neu errichtet werden müssen. „Wie viele Uferbereiche in Millstatt wurden diese vor über 100 Jahren auf Holzpiloten errichtet. Der Zahn der Zeit nagte daran und führte dazu, dass die Holzkonstruktionen morsch wurden und der Wellenschlag des Sees holte sich immer wieder Füllmaterial, sodass das Ufer unterhöhlt wurde“, erklärt Thoma. Um die Sicherheit für die Badegäste zu gewährleisten, war eine Sanierung unumgänglich. Die neuen Uferbereiche werden mit Beton und Natursteinmauern errichtet. Dafür investieren die Bäderbetriebe allein 250.000 Euro.