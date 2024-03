Alles neu macht in diesem Fall nicht der Mai, sondern der März: Wo ehemals Gerti und Barbara Kaiser im „Kaiser’s“ am Hauptplatz ihre Gäste bewirteten, wird derzeit fleißig umgebaut. Neue Böden, eine umgestaltete Bar, neue Türen, Möbel und Küche sowie ein neuer Pizzaofen lassen erahnen, dass es italienisch wird. Cataldo Stella und sein Sohn Luca sind die neuen Wirte, die ab Anfang April ihre Gäste in der Pizzeria Ristorante „Semplicemente Italiano“, was so viel heißt, wie „einfach italienisch“ kulinarisch verwöhnen wollen. „Wir arbeiten seit Ende Jänner täglich im Lokal, wir machen viel selber“, sagt Cataldo Stella, gebürtig aus Sardinien.