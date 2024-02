„Hier gibt es wohl eine der besten Pizzen in Oberkärnten. Leider ist das Lokal noch nicht so bekannt“, sagt ein Stammgast der Pizzeria Da Buki, die in der Villacher Straße (gegenüber Neukauf) in Spittal zu finden ist. Das Geheimnis ist schnell gelüftet: Hier steht seit über einem Jahr der Chef selbst am Holzofen. Bujar Ahmetaj, ein waschechter Italiener mit kosovarischen Wurzeln, ist seit über 30 Jahren in der Gastronomie tätig. Unterstützt wird er im Lokal von Gattin Zumrute sowie Alberto Veluscek. Dieser stammt aus Tarvis und ist für das Service sowie die Vorbereitung verantwortlich. Über 30 Pizzen stehen auf der Speisekarte, der Gast kann aber auch verschiedene Pasta-Gerichte sowie Fischspeisen und raffiniert zubereitete Meeresfrüchte wählen.