Einen fliegenden Wechsel zelebrierte Donnerstagnachmittag Barbara Brandstätter mit Gabriele und Kurt Rieger aus Ferndorf: Brandstätter führte zehn Jahre lang das Bistro „Spuntino“ im Obi-Baumarkt im Osten von Spittal. Sie will jetzt beruflich kürzertreten und fand in ihrer Mitarbeiterin Gabriele Rieger eine geeignete Nachfolgerin. Was aber nicht heißt, dass die vielen treuen Stammgäste auf die freundliche und verständnisvolle Art der ehemaligen Chefin verzichten müssen: Sie wird weiterhin drei Tage in der Woche mitarbeiten.