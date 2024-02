Sie haben ihr Glück am österreichischen Markt versucht, sind mit ihren Plänen jedoch kläglich gescheitert – 2021 trat der polnische Händler „Pepco“ erstmals in Österreich in Erscheinung und war zum Schluss an rund 70 Standorten vertreten. Doch damit ist nun Schluss. „Die Pepco Austria GmbH hat trotz verschiedener Initiativen und struktureller Veränderungen zur Behebung der unzureichenden Betriebsleistung weiterhin Verluste erwirtschaftet“, heißt es vom Unternehmen, das kürzlich Insolvenz anmelden musste. Vergangene Woche kündigte das Unternehmen schließlich seinen Rückzug am österreichischen Markt an.