Bereits im Vorjahr wurden in der Trattensiedlung in der Gemeinde Lendorf 37 neue Baugrundstücke umgewidmet. Nun ist über die Siller Real Estate Holding GmbH der Verkauf angelaufen. „Die Erschließung ist bis auf kleine Modellierungsarbeiten und den Asphalt, der erst kommt, wenn 50 bis 70 Prozent bebaut sind, abgeschlossen. Jedes Grundstück hat Anschlüsse für Wasser, Kanal, Strom und LWL“, sagt Wolfgang Janesch, geschäftsführender Gesellschafter der „LN Tratten Projekt GmbH“, der das Projekt gemeinsam mit Matthias Zauchenberger abwickelt.

Kaufpreis bis zu 150 Euro pro Quadratmeter

14 der 37 Grundstücke sind provisionsfrei zu haben, weil das Zuteilungsrecht – wie es das neue Raumordnungsgesetz im Falle von so einem großen Umwidmungsprojekt vorsieht – bei der Gemeinde Lendorf liegt. Voraussetzung dafür ist ein angemeldeter Hauptwohnsitz. „Der Kaufpreis hierfür liegt bei 98 Euro pro Quadratmeter, die restlichen Baugrundstücke liegen bei 130 bis 150 Euro pro Quadratmeter plus Maklerprovision von 3,6 Prozent“, sagt Janesch. Bebaut werden könne bereits ab dem Frühjahr. Die Grundstücksgröße betrage 600 bis 800 Quadratmeter. „Die Vorteile der Grundstücke sind die sonnige Lage, die Nähe zu Autobahn, Millstätter See und den Skigebieten. Und auch der Bahnhof oder der Nahversorger sind fußläufig erreichbar“, sagt Janesch.