Im Villacher Einkaufszentrum Atrio gibt es bereits die Kindererlebniswelt „Lollipop“, im Lavanttal plant Gastronom Josef Berglitsch aktuell einen „Jump and Play – Indoorspielplatz Wolfsberg“. Aber auch die Oberkärntner Familien können sich bald über ein solches Angebot freuen. Im Fachmarktzentrum Tauernpark in Spittal soll noch heuer ein Indoorspielplatz einziehen. Hinter dem Projekt steckt die ausgebildete Eventmanagerin Anastasiya Denisova (36) aus Seeboden. Die gebürtige Ukrainerin und vierfache Mutter möchte damit ein Angebot für Familien schaffen. „So etwas gibt es in Spittal noch nicht und ich kenne viele Eltern, die das Angebot mit ihren Kindern nützen würden“, sieht Denisova großen Bedarf. Entstehen soll der Indoorspielplatz in den ehemaligen Räumlichkeiten des Modegeschäftes Xela-Mode, das im Vorjahr wegen Kundenrückgangs schließen musste. Die Eröffnung ist für Mai oder Juni geplant. Mehr als 60.000 Euro werden investiert.