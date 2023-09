Das Seenerlebnis zählt neben Wandern und der Kulinarik zu den zentralen Stärken des Kärntner Tourismus. Ein entscheidender Erfolgsfaktor dazu ist eine sichere und moderne Bäderinfrastruktur an den Kärntner Seen. „Der Millstätter See ist ein Juwel in Kärnten und bei unseren Gästen sehr beliebt. Damit das Seenerlebnis in der Region auch in Zukunft qualitätsvoll, sicher und attraktiv bleibt, braucht es nachhaltige Investitionen in die Modernisierung der Strandbäder“, so Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig zu den Infrastrukturinvestitio nen aus der See-Berg-Rad-Förderoffensive des Landes.