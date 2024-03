Über die Millstätter Betriebe KUNSTradln Cafe & Lounge und die Boutique „Galerie“ wurde am Donnerstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Betreiberin Petra Weißenböck gibt als Insolvenzgründe an, dass das 2019 gegründete Unternehmen vorrangig mit einer unzureichenden Finanzierung und den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte. Die Passiva betragen 135.000 Euro, die Aktiva 35.000 Euro. „Es liegt eine vermögensrechtliche Überschuldung von 82.000 Euro vor“, wie der KSV1870 in einer Aussendung mitteilt. 22 Gläubiger sind betroffen. Der Sanierungsplan sieht eine 20-prozentige Deckung binnen zwei Jahren vor.

Zum Insolvenzverwalter wurde Hannes Gabriel, Rechtsanwalt in Seeboden, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 23. April und die Sanierungsplantagsatzung findet am 4. Juni statt.