„Reiter Haustechnik GmbH und CO KG“ in Spielberg ist insolvent: Das berichten am Mittwoch etwa der „Kreditschutzverband von 1870“ und der „Alpenländische Kreditorenverband“ (AKV). Am Landesgericht Leoben sei ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden.