Über das Vermögen der Pfeiffer Bauplanungs GmbH mit Sitz in Krottendorf-Gaisfeld wurde am 5. März ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Graz eröffnet. Das Unternehmen ist in der Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau, eingeschränkt auf Stahl- und Leichtmetallbau, Behälter- und Apparatebau, Kläranlagen und Rohrleitungsbau, sowie in der Herstellung und Montage von Fassadenprofilen tätig. Das Unternehmen beschäftigt 39 Mitarbeiter.