Nun ist es offiziell. Über das Skigebiet Dreiländereck in Arnoldstein wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Wie der Alpenländische Kreditorenverband AKV am heutigen Dienstag bekannt gab, belaufen sich die Verbindlichkeiten des seit Jahren in finanziellen Nöten befindlichen Bergs auf 3,18 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind 45 Gläubiger und zwölf Dienstnehmer betroffen. Als Insolvenzursache wird im Antrag angeführt, „dass sich die Wintersaison 2023/2024 katastrophal entwickelt hat“. „Es kamen beträchtliche Stromkostensteigerungen auf die Schuldnerin zu, die auch nicht abgefedert werden konnten. Darüber hinaus war es aufgrund der Schneearmut in dieser Saison heuer erstmalig nicht möglich, den Schibetrieb noch im Jahr 2023 zu starten. Aus demselben Grund musste man den Betrieb mit 24. Februar auch schon wieder einstellen“, schreibt der AKV.