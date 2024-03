115 Gläubiger und 1,4 Millionen Euro Schulden. Die Zahlen in der Insolvenz des Villacher Fleischhandels „Ilgenfritz“, nur ein Teilbetrieb des Unternehmens, versprechen weitreichende Folgen. Wie berichtet, schlitterte die Schlachterei samt Produktion und Vertrieb mit gesamt 80 Mitarbeitern in die Pleite. Mehr als 100 Landwirte warten nach wie vor auf das Geld für ihre letzte Schweinelieferung, in einem Schreiben bot ihnen Hauptgesellschafter Karl Ilgenfritz Junior zuletzt 40 Prozent des offenen Betrages an. Dass die Zulieferer diesen bekommen werden, ist unwahrscheinlich, denn nun wurde das erste Insolvenzverfahren über eine Ilgenfritz-Tochter eröffnet, weitere dürften folgen.