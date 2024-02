Seit mehr als 70 Jahren zählt der Fleisch-, Wurst- und Feinkosthandel Ilgenfritz aus Villach zu den Leitbetrieben der Region. Geführt in dritter Generation wird am Standort in der Sankt-Josef-Straße geschlachtet und seit 1989 auch zerlegt. Von dort aus werden die Kärntner Produkte landesweit und in den Alpen Adria Raum geliefert. Zu den rund 150 Kunden zählen öffentliche Betriebe, der Großhandel, Privatkunden oder die Hotellerie.