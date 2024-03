Auf den Tag genau vor einem Jahr, am 6. März 2023, wurde bekannt, dass die IBE Solution Energie- und Gebäudetechnik aus St. Michael in die Insolvenz geraten ist. Ein Sanierungsplan sollte die Firma für Planungsleistungen und Bauleistungen für Haus- und Elektrotechnik vor der Pleite retten. Am Mittwoch, dem 6. März 2024, wurde jedoch ein neuerlicher Forderungsausfall eines Auftraggebers bekannt, der wieder eine Zahlungsunfähigkeit mit sich brachte.