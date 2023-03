Planungsleistungen und Bauleistungen für Haus- und Elektrotechnik sind die Kernaufgaben des Unternehmens IBE Solution GmbH mit Sitz in St. Michael und Zweigstellen in Wien und Villach. Ein "großer Forderungsausfall" brachte das Unternehmen nun in Zahlungsschwierigkeiten, wie der KSV1870 und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilen.