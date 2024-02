Mit spontanen Tanzeinlagen, musikalischer Umrahmung, emotionalen Dankesreden und inspirierenden Begegnungen ging die Kleine Zeitung-Gala der „Köpfe des Jahres“ aus Oberkärnten und Osttirol am Mittwochabend auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt über die Bühne. 25 Kandidaten aus fünf Kategorien stellten sich mehrere Wochen lang online dem Leser-Voting. Im festlichen Rahmen konnten nun die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt werden. „Wir holen heute außergewöhnliche Persönlichkeiten vor den Vorhang und stellen sie ins Rampenlicht. Jeder einzelne von ihnen ist ein ganz besonderes Talent“, sagte Moderatorin Martina Klementin, die das Publikum mit lustigen Anekdoten und viel Wortwitz durch den Abend führte.

Dieser begann mit Begrüßungsworten von Wolfgang Fercher, Chefredakteur und Geschäftsleiter der Kleinen Zeitung in Kärnten und Osttirol. Seit vielen Jahren ist es ihm ein Anliegen, beeindruckende Persönlichkeiten aus der Region auf die Bühne zu holen, um nicht nur ihre Leistungen zu würdigen, sondern auch die Menschen hinter den Unternehmen und Erfolgen zu präsentieren: „Es sind Menschen, die mit ihrer Wirkungskraft andere Personen immer wieder aufs Neue inspirieren und motivieren. Das macht diese Galas so besonders und wichtig.“ Auch Oliver Bergauer, Werbemarktleiter und Geschäftsleiter der Kleinen Zeitung Kärnten & Osttirol, machte auf die Bedeutung der Preisverleihung für die jeweiligen Bezirke aufmerksam. „Die Galas sind immer wieder ein Erlebnis. Positive Rückmeldungen am Ende der Abende motivieren uns, weiterzumachen“, sagte Bergauer, der betonte, wie sehr es ihn freue, gemeinsam mit Kollegen, Ehrengästen, Kandidaten und Freunden die Sieger und Siegerinnen zu feiern.

Spontane Breakdance-Einlage

Als erste Preisträgerin des Abends wurde Fabiola Fortschegger in der Kategorie „Junge Talente“ geehrt. Sina Müller überzeugte in der Kategorie „Sport“ und animierte gemeinsam mit ihren Freunden Vasi Lancu und Marcel Svrta das Publikum zu einer spontanen „Breaking“-Tanzeinlage, während das Trio über die Bühne fegte. Als „Starke Persönlichkeit“ wurde Hans Salcher ausgezeichnet. Mit „Unternehmergeist“ konnte Stefan Gailer punkten. Der Preis in der Kategorie „Kultur“ ging an Hans Lassnig-Walder. Mit auf der Bühne waren auch die Sponsoren, welche die einzelnen Kategorien unterstützten: Ulrike Eder (Junge Wirtschaft), Heinz Gossmann (Skoda Lindner), Kurt Tschemernjak (Kärntner Landesversicherung), Günter Hinterlaßnig (Volksbank) sowie Hotelierin Simone Ronacher (Das Ronacher).

Die Stimmung unter den Gästen war ausgelassen © Dieter Kulmer

Auszeichnung für musikalisches Lebenswerk

Eine ganz besondere Ehrung wurde Huby Mayer zuteil. Er wurde für sein Lebenswerk geehrt. Laudator Andy Zahradnik erinnerte an die gemeinsame Vergangenheit mit dem Musiker und seine bisherigen Erfolge. Der gebürtige Wiener, der inzwischen mit seiner Eherfrau in Unterkärnten lebt, betreute die „Möllis“ über 40 Jahre lang in der Musikbranche. Er hob — ebenso wie Nockis-Mastermind Friedl Würcher — die Vorreiterrolle der Fidelen Mölltaler für die gesamte Branche der volkstümlichen Musik hervor.

Als Huby Mayer schließlich auf die Bühne kam, folgten Standing-Ovations seitens des Publikums, nachdem er über seine musikalische Reise berichtete: „Wir waren wirklich in vielen Bereichen Vorreiter. Keine Gruppe vor uns setzte auf Volksmusik und Schlager zur gleichen Zeit. Bei unseren Liveauftritten, wo ich von Tisch zu Tisch ging und den Schlager ‚Warum nur, das frag ich dich?‘ gesungen habe, war die Begeisterung bei unserem Publikum gleich sehr groß. Viele sagten, wenn dieses Lied auf der Schallplatte ist, dann kaufen wir sie.“ Chefredakteur Wolfgang Fercher merkte daraufhin an, dass ihm stets das Lied „Gold, Platin und Diamant“ in den Kopf käme, wenn er an den Musiker denke. Daraufhin wurde das Stück gemeinsam angestimmt. Auf den Berufstitel „Professor“ will Huby Mayer weiterhin verzichten. „Ich will auch kein Ehrenbürger werden. Das habe ich unserem Bürgermeister schon gesagt. Ich bin ein Erdenbürger und damit hat es sich“, deponiert der Flattacher, der im Herbst seinen 70. Geburtstag feiern wird. Gratuliert haben dem Lebenswerk-Gewinner Gattin Benedikta und Sohn Michael.

Viele Ehrengäste feierten die Sieger

Unter die Ehrengäste mischten sich unter anderem SPÖ-Landesrätin Sara Schaar, der zweite Landtagspräsident, Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ), der Radentheiner Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Michael Maier (ÖVP) und Bürgermeister Andreas Pfurner von Nußdorf-Debant. Auch Uwe Sommersguter, stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung, Christian Zechner, Ressortleiter der Regionalredaktionen Kärnten und Osttirol, mit Stellvertreter Thomas Plauder, waren vor Ort. Unter die Gratulanten mischte sich auch Johannes Kandolf, WK-Bezirksstellenobmann von Hermagor.