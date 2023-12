Mit Ausdauer, Durchsetzungsvermögen, Unermüdlichkeit und Energie machten sich Sina Müller, Patrick Kipnego, Felix Gall, Gernot Messner und Kristin Krammer in der heimischen Sport-Szene einen Namen. Nachdem sie ihren Gewinnergeist bei nationalen und internationalen Wettbewerben beweisen konnten, stellen sie sich in der Kategorie „Sport“ nun der Köpfe des Jahres Wahl der Kleinen Zeitung. Wer bekommt Ihre Stimme?

Sina Müller

Sina Müller (34) aus Seeboden zählt zu den besten Österreicherinnen der akrobatischen Tanzform Breaking. Unter dem Künstlernamen „Sinaya“ erreichte bereits Top-Platzierungen bei internationalen Bewerben in Paris, Japan und Brasilien. Zudem siegte sie bei einem Red-Bull-Event in Wien. Sie steht mit zwei weiteren Frauen im österreichischen Breaking-Nationalkader und hat sich heuer mit ihrer Musikalität und ihren Bewegungen für die Breakdance-WM 2024 in Paris qualifiziert. Mit ihrer Gruppe „Funky Monkez“ trainiert sie mindestens viermal pro Woche und gibt ihr Wissen an Nachwuchstänzer weiter.

Sina Müller © KK/LITTLE SHAO/RED BULL CONTENT POOL

Patrick Kipngeno

Er ist Kenianer, und er ist Osttiroler. Patrick Kipngeno dominiert die Berglauf-Elite, holte sich den WM-Titel im Vertical und siegte auch beim Red Bull Dolomitenmann. Trainiert wird in Kals am Großglockner. Kipngeno wurde Gesamtweltcupsieger 2022 mit dem Punktemaximum, und kurze Zeit später gewann er bei der Berglauf Weltmeisterschaft in Thailand Gold und Silber. 2023 verteidigte der „Wahl-Osttiroler“ den WM-Titel im Vertical im Stubaital.

Der Star der Berglaufszene: Patrick Kipngeno aus Kenia © GEPA pictures

Felix Gall

Der Osttiroler Radprofi vom französischen TeamAG2R Citroën hat die Königsetappe der Tour de France 2023 gewonnen. Zuvor erzielte er bei der Tour de Suisse mit dem Gewinn der vierten Etappe seinen ersten Sieg auf der UCI WorldTour und eroberte damit auch für einen Tag das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Außerdem haben ihn Österreichs Sportjournalisten heuer zum „Sportler des Jahres“ gewählt.

Felix Gall © GEPA pictures/Harald Steiner

Gernot Messner

Der Spittaler Gernot Messner (43) ist GAK-Chefcoach, veränderte das Spielsystem des Profiteams und setzt vor allem auf eine offensive Spielweise. Sein Auslandsabenteuer startete mit 19 Jahren, als er ein Probetraining bei den englischen Fußball-Klubs Arsenal London und Nottingham Forest absolvierte, die Scouts nahmen ihn beim Cup-Achtelfinale gegen Salzburg unter die Lupe. Er landete bei Arsenal, Rapid, Austria Salzburg, FC Kärnten und WAC, bevor er seine aktive Fußball-Karriere 2017 aufgab und sich in die Trainerrolle einfand.

Gernot Messner © APA/ERWIN SCHERIAU

Kristin Krammer

Kristin Krammer aus Obermillstatt spielte als Torhüterin unter anderem für St. Pölten und Neulengbach. Nach einer Saison bei der U20 des 1. FC Köln wechselte die 21-Jährige zum 1. FC Nürnberg.